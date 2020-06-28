Spor yazarları Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Spor yazarları Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi

Fenerbahçe, Süper Lig'de sahasında ağırladığı BtcTurk Yeni Malatyaspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Spor yazarları da bu dikkat çeken karşılaşmayı çarpıcı yorumlarla değerlendirdiler.

28 Haziran 2020 Pazar 08:04
Spor yazarları Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - DRAMATİK MAÇ

Son 15 dakikasına kadar taraftarı olmaktan bile pişmanlık duyacağınız iki takımın mücadelesinde, üst üste gelen goller "yenildim" diyeni, "galibiyet" kürsüsüne taşıdı. Ligde kalma mücadelesi veren Malatyaspor'un, "yanlış" bir kararla 10 kişi kalması, buna rağmen 1-0'dan gelip, 2-1'i bulması başka bir drama.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor yazarları Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi

"HİKMET KARAMAN TAKIMINI ÇOK İYİ ÇALIŞTIRMIŞ"

Böylesine futbolsuz, keyifsiz bir akşamda, hüzünler ve sevinçlerin sürekli olarak yer değiştirmesi de futbolu hepimize sevdiren en önemli özelliği. Hikmet Karaman çok iyi çalıştırmış takımını. Normal oyun düzeninde de net pozisyonlar buldu takımı, genç Altay'ın müthiş kurtarışlarına takıldı. Aynı bölgeden atılan iki duran topta, iki gol hazırladı ekibine. Rakibin zaafını ve hangi bölgede hata yaptığı bulup, taşın suyunu çıkardı aslında.

Spor yazarları Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi

"HAKEMİ KARTA YÖNLENDİREN 'ARTİSTİK' ÇABASI VAR"

Ama Ali Şansalan... Maçın hakemi... Uzun zamandır böylesine kötü yorumlar görmedim. Benzer pozisyonların birini devam ettirip, ötekini "oyna" diyen standart kayması bir yana; Töre'ye gösterdiği iki sarı kartta da yanlışı vardı. Ve elbette kaptan Emre'nin yüzüne temas olmayan pozisyonda, hakemi karta yönlendiren "artistik" çabası da var. Futbolu bıraktığı sezonda büyük oyuncu olmasının yanında, agresifliği ile hatırlanacaktı belki.

Spor yazarları Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi

"Hepsi yapıyor, ne var ki" diye düşünen de olabilir aranızda. Tek söyleyeceğim; 37 yaşına gelmiş Emre Belözoğlu; herkes değil. Kazanırken kaybettiği maça baktığımızda Malatyaspor'un neden düşme hattında olduğunu anladık. Bu oyuncularla, bu kadar yavaş düşünen akıllarla, ayağındaki topu kaptıranlar, yanındakine pas veremeyenleri gördüğümüzde de Fenerbahçe'nin bugünkü durumunun nedeni ortaya çıktı bir kez daha.

Spor yazarları Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi

EMRE BOL - KAHRAMAN OLMAK

Sanırım şu tribündeki karton taraftarlar, Fenerbahçe için sahadakilerden daha faydalı! "Hedefimiz yok" düşüncesiyle artık ruhları tatile çıkmış Fenerbahçeli bazı futbolcular gelecek sezon acaba çubukluyu giyebilecekler mi?

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA