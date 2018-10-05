Spor yazarları Fenerbahçe-Spartak Trnava maçını değerlendirdi

Emre Bol: Karambol sistemi!



Spartak Trnava takımı gruptaki ilk maçında Anderlecht'i yüzde 34 topla oynama oranıyla yenmiş. Yani topla oynamayı pek sevmeyen, topu rakibe verip kontrataklarla sonuca gitmeye çalışan bir takım. Fenerbahçe karşısında da aynı planlamayla sahadaydılar. Disiplini hiç bozmadıklarını da söylemek gerek. Denemeler yapmaya bayılan Cocu ise belki de ilk kez rakibi iyi analiz edip, 3-5-2 formasyonuyla sahaya çıktı. Zaten topla pek oynamayan, üzerine hiç gelmeyen bir rakibi 3. bölgede sıkıştırıp işi bitirmeyi planladı. Benzia yerine ortada savunma özellikli futbolcularla oynamasının nedeni ise dönen topları kazanmaktı. Fakat gördük ki çok fazla hücumcuyla çok fazla pozisyona girilemiyor ve çok gol atılamıyor.

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