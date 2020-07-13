Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak önemli bir üç puan kaybetti. Spor yazarları da ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren bu mücadeleyi dikkat çeken yorumlarla değerlendirdi.
13 Temmuz 2020 Pazartesi 08:21
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ERMAN TOROĞLU - PENALTIYI YEDİ
Üst üste 2 maç seyrettik. 4 takım içinde en kötüsü Galatasaray. Ankaragücü çatır çatır mücadele ediyor. Son ana kadar da edecekler. Zaten Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Ankaragücü'nü Başakşehir'e haftalar önce kurban ettiler. Birine "Sen düş öl" dediler, diğerine de "Sen şampiyon ol" dediler. Yani köşe başı bir maçtı.
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Dün gece bir köşe başı maçı da Fenerbahçe yaşadı. Sivasspor'u yenseler, yarın yurt dışından Trabzonspor'a gelecek kararla Şampiyonlar Ligi ihtimali açılacak 3. olan takıma. Sivasspor bu yoldaki en tehlikeli rakibini İstanbul'da saf dışı bıraktı.
Sivas fizik olarak iyi bir takım. Oyun şekilleri de belli. İyi defans yapıp çabuk öne çıkıyorlar. Birbirlerini tanıyan oyuncuları var. Enerjilerini boşa harcamıyorlar. Bir gol yediler, yüzde 100 kaleci hatası. Maç 90 dakika keyifli oynandı. Bu şartlarda iyi bir mücadele oldu.
Yalnız Muriç'in pozisyonu var, o enteresan. Hakem takdir hakkını 'devam'dan yana kullandı. Ama Sivaslı oyuncunun Muriç'e kalça ile bir hareketi var, top oyunda. Sivaslı vuruyor, top oyunda kalıyor. Hakemin hatalı kararları vardı.