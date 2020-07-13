Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - PENALTIYI YEDİ

Üst üste 2 maç seyrettik. 4 takım içinde en kötüsü Galatasaray. Ankaragücü çatır çatır mücadele ediyor. Son ana kadar da edecekler. Zaten Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Ankaragücü'nü Başakşehir'e haftalar önce kurban ettiler. Birine "Sen düş öl" dediler, diğerine de "Sen şampiyon ol" dediler. Yani köşe başı bir maçtı.