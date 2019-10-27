Spor yazarları Fenerbahçe-Konyaspor maçını değerlendirdi

Sarı-lacivertlilerin bu seneki saha içinde en büyük özelliklerinden biri tek seslilik var. Saha içinde bütün oyuncular birbirlerine yardım edip, açıklarını kapamaya çalışan yüksek enerjisi ve temposu olan görüntü veriyor. Geçtiğimiz sezon gibi olsa da olur değil nasıl olması gerektiğini bilen, saha içinde pes etmeyen, inatçı ve kavgacı bir Fenerbahçe var.