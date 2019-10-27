Spor yazarları Fenerbahçe-Konyaspor maçını değerlendirdi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Spor yazarları Fenerbahçe-Konyaspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Fenerbahçe-Konyaspor maçını değerlendirdi

Fenerbahçe Süper Lig'in 9. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerin hızlı başladığı karşılaşma 5-1'lik skorla sonuçlandı. Fenerbahçe bu skorla puanını 17 yaptı ve lider Alanyaspor ile arasındaki farkı yeniden 1'e indirdi. Spor yazarları da sarı-lacivertlilerin farklı kazandığı bu karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yazılar...
27 Ekim 2019 Pazar 07:25
Spor yazarları Fenerbahçe-Konyaspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL İŞBİRLİKÇİ

Fenerbahçe'de merak edilen; sakatlıktan dönen oyuncularla beraber tam kadro göstereceği performanstı. Sarı-lacivertliler, rakibine yaptığı ön alan baskısıyla ilk devre eğer gol girişimleri başarılı sonuçlansaydı şu ana kadar oynanan maçlarda en yüksek skoru elde edebilirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor yazarları Fenerbahçe-Konyaspor maçını değerlendirdi

Özellikle Fenerbahçe'nin son yıllardaki hücumda kenar oyuncuları, açık alanı hızla kullanma becerisi olmayan oyuncu profillerinden tercih ediliyordu. Rodrigues ve Moses, geniş alandaki hem de dar alandaki becerileriyle Fenerbahçe hücumlarına farklı bir boyuta taşıdı.

Spor yazarları Fenerbahçe-Konyaspor maçını değerlendirdi

Rodrigues'in özellikle sakatlıktan sonra etkili oyunu Konyaspor'un Skubic'in savunduğu sağ tarafı çok rahat kullanmasına neden oldu. Fenerbahçe'nin de ilk 30 dakikada maçı bu bölgeden koparmasını sağladı.

Spor yazarları Fenerbahçe-Konyaspor maçını değerlendirdi

Sarı-lacivertlilerin bu seneki saha içinde en büyük özelliklerinden biri tek seslilik var. Saha içinde bütün oyuncular birbirlerine yardım edip, açıklarını kapamaya çalışan yüksek enerjisi ve temposu olan görüntü veriyor. Geçtiğimiz sezon gibi olsa da olur değil nasıl olması gerektiğini bilen, saha içinde pes etmeyen, inatçı ve kavgacı bir Fenerbahçe var.

Spor yazarları Fenerbahçe-Konyaspor maçını değerlendirdi

Sarı-lacivertlilerin bu sezon iç sahada oynadığı oyun, yaptığı pres ile erken gol bulup, rakibini köşeye sıkıştıran saha için görüntüsü var.

OZAN TUFAN SORUSUNA İLGİNÇ TEPKİ! HABER İÇİN TIKLAYIN...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN