Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi
Süper Lig'in yeniden başlamasıyla Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrılırken, spor yazarları da başa baş geçen bu mücadeleyi değerlendirdi. İşte o çarpıcı yorumlar...
DR. GÜRKAN KUBİLAY - İPTEN DÖNMEK
İkinci yarının başında 10 dakika topu ayağında daha fazla tutan takım F.Bahçe idi. Mevlüt hiç yoktu. Rodrigues hiç riske girmeden oynuyordu. Ekici de ortada yoktu. 55 sonrası Kayseri topa hakim olmaya başladı. Mensah kendi kazandırdığı serbest vuruşu mükemmel bir gole dönüştürdü.
Maçın iyilerinden Ferdi çıktı, Vedat girdi, 3'lü savunmaya, çift santrfora döndüler. Ama kanatları olmayan çift santrfor neye yarayacaktı? F.Bahçe kenar yönetimi çift santrfora hiç orta yapılmayınca 8 dakikada hatasından döndü ve Mevlüt-Zajc ile değişti. Ama pozisyonları bulan, savunma arkasına kaçarak, ya da verkaçlarla yine de Kayseri oluyordu. Kenar ortalarına Kravets iyi vursa farkın açılması işten bile olmayacaktı.
Ekici-Emre ve Garry-Tolga değişti. Emre kaderi değiştiren adam oldu. Ama öyle bir penaltı oldu ki hakem bile bir şey diyemedi. Vedat da ilk kez kaleci sağına atarak golü buldu. Arkasından da maç önü yayında söylediğim gibi Gustavo uzaktan şahane gol atıyordu. Böyle bir maçta, 10 kişi ile bu 3 puan büyük başarıdır. Bu kadar aradan sonra başlanan ligde ilk yorumum "kazmalıklardan kaynaklanan hatalara bağlı faul ve pozisyonların çok olacağı" idi.