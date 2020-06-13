Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi

Ekici-Emre ve Garry-Tolga değişti. Emre kaderi değiştiren adam oldu. Ama öyle bir penaltı oldu ki hakem bile bir şey diyemedi. Vedat da ilk kez kaleci sağına atarak golü buldu. Arkasından da maç önü yayında söylediğim gibi Gustavo uzaktan şahane gol atıyordu. Böyle bir maçta, 10 kişi ile bu 3 puan büyük başarıdır. Bu kadar aradan sonra başlanan ligde ilk yorumum "kazmalıklardan kaynaklanan hatalara bağlı faul ve pozisyonların çok olacağı" idi.