Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yazdı

Bedelsiz geldi, kendine ne veriyorlar bilmiyoruz. Ama şu bir gerçek; Dört büyük takıma koyun hepsinde banko oynar. Ve hangisinde oynarsa o takım yüzde 50 şampiyonluk olur. Tuhaf bir cümle değil mi? Bir oyuncu Türkiye'deki sistemi bu kadar değiştirebilir mi? Evet, değiştirir. Daha da doğrusu; maalesef değiştirir. Türkiye'deki bu futbol kalitesinden dolayı 'maalesef' diyorum. Peki sahadaki futbolcular böyle de hakemler nasıl? Onlar takımlardan da kötü...