Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yazdı
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Maçın 2-2 olduğuna bakmayın. Eğer bazı Kasımpaşalı oyuncular kendilerini göstermek için saçma sapan işler yapmasalar, "Piyasa yapayım" demeseler, çok rahat Fenerbahçe'yi yeneceklerdi. Ciddi oynadıkları dakikalarda istediklerini yaptılar. Ne zaman ukalalık yaptılar o anda Fenerbahçe pozisyonlar buldu. Bence büyük fırsat kaçırdı Kasımpaşa...
Çünkü bu Fenerbahçe'yi yenmeleri gerekirdi. Fenerbahçe'de uzun zamandır sakatlıktan dolayı oynamayan Mehmet Ekici, iyi işler yaptı ama yine sakatlandı. İyi kumaş fakat bu illetten kurtulamıyor. Mutlak bir sebebi vardır. Diagne doğuştan golcü, sonradan olma değil. Bu iş için yaratılmış. Öyle de atıyor, böyle de. Biraz kaliteli takımda olsa müthiş işler yapar.
Bedelsiz geldi, kendine ne veriyorlar bilmiyoruz. Ama şu bir gerçek; Dört büyük takıma koyun hepsinde banko oynar. Ve hangisinde oynarsa o takım yüzde 50 şampiyonluk olur. Tuhaf bir cümle değil mi? Bir oyuncu Türkiye'deki sistemi bu kadar değiştirebilir mi? Evet, değiştirir. Daha da doğrusu; maalesef değiştirir. Türkiye'deki bu futbol kalitesinden dolayı 'maalesef' diyorum. Peki sahadaki futbolcular böyle de hakemler nasıl? Onlar takımlardan da kötü...
Bakınız! Kasımpaşa bir penaltı kazanıyor. Penaltı atılıyor, kaleci kurtarıyor, ikinci Kasımpaşalı oyuncu gelip golü atıyor. Şimdi burada bir 10 dakika duralım, çay molası verelim. Önce atana ve tutana bakalım. Atan vuruş ihlali yapıyor mu? Hayır… Tutan duruş ihlali yapıyor mu? Evet yapıyor. 1 metre öne çıkıyor... Peki ceza alanı ihlali yapan futbolcu durumları nasıl? Televizyondan gördüğümüz kadarıyla penaltı vuruşu yapıldığı anda, her iki takımdan benim sayabildiğim 6 veya 7 oyuncu ihlal yapıyor. Kaleye daha yakın olan gelip golü atıyor. Peki şimdi ne olacak?
Bakınız! Atanın ihlali yok... Orası tamam... Kaleciyle birlikte iki takım futbolcuları da ihlal yapıyor. İhlali yapanların arasında atanın arkadaşı da var ve gelip golü atıyor. Penaltı tekrar edilir. Hakemin endirekt vuruş vermesi için atan ihlal yapmayacak, kaleci ihlal yapmayacak, sadece atanın arkadaşı ihlal yaparsa o zaman hakemin başlattığı gibi başlatırsın. Yani Kasımpaşa'nın aleyhine endirekt vuruş verirsin.