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Spor yazarları Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!
Fenerbahçe ve Karagümrük, Süper Lig'in 4. haftasında Ülket Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği karşılaşma sarı lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Spor yazarları da bu mücadelenin önemli anlarını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yorumlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
03 Ekim 2020 Cumartesi 23:54, Güncelleme 04.10.2020 06:03
Spor yazarları Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!