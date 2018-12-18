Spor yazarları Fenerbahçe - Erzurumspor maçını yazdı

Ahmet Çakar: Fenerbahçe üzerinde büyü var / Sabah



Büyü, fal gibi şeylere asla inanmam ama bu Fenerbahçe Stadı'nda bir şey var. Ne var bilmiyorum. Bunu sadece formsuzluk kötü gol, fiziki düşüş gibi şeylerle açıklamak imkansız. Erzurumspor gibi ligin en mütevazı, hücum gücü en düşük takımına karşı ilk devre şahane oynuyorsunuz, büyük bir coşku var, 2-0 öne geçiyorsunuz, rakibin kalenize gelecek hali yok ve ikinci yarıya başlıyorsunuz.

