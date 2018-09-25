Spor yazarları Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yazdı

İkinci olarak da Jailson'u söyleyebilir. Her tarafa yetişti… Fırat Aydınus mu? Kartları kolay kullanmak istemedi. Tamam da bazı pozisyonlar vardır yorumu yoktur, bazıları vardır yorum olur. Tolgay'ın rakibi arkadan çekerek düşürmesi net bir sarı. Onu verdi! Peki niye sarı kartı var diye Tolgay'a ikinci sarıdan kırmızıyı göstermiyorsun? İkinci yarıda 6 oyuncu değişikliği oldu. Eee sakatlıklar da var. Sadece 3 dakika uzatma verdi Fırat, onu bile tam bitirmedi. "Ben düdüğü çalayım kaçayım" dedi. Yani bu maç hakeme de yaramadı, Beşiktaş'a da, F.Bahçe'ye de… Bu maçtan sonra şunu da söyleyebilirim; Herhalde Cocu'yu Allah da istemiyor.