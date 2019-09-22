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Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı! İşte o yazılar
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Orgill ve Zanka'nın karşılıklı golleriyle biten ilk yarının ardından sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Muriç'in ayağından bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu skorun ardından maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe, 6. hafta oynanacak Galatasaray derbisini beklemeye başladı. Spor yazarları Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçını yorumlarken, flaş ifadeler kullanıldı. İşte o yazılar...
22 Eylül 2019 Pazar 10:37
Güncelleme: 22.09.2019 10:37
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Emre'siz asla | Emre Bol Takımı haftalardır mecburen yama stoperlerle oynatan Ersun Yanal, bu kez hazır olmayan Adil Rami'yi sahaya sürerek kendisini eleştirenlere, "Alın size Adil" dedi aslında! Ama benim elimden yine kurtulamayacak!
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1- Adil Rami neden bu zamana kadar hazırlanamadı? 2- Serdar Aziz ve Sadık, Jailson oynatılacak kadar mı yetersiz?
Bu soruları elbette takımın teknik direktörüne sormak durumundayız. Zira oyuncuları hazırlayıp, takıma faydalı hale getirmek teknik adamın işidir.
Fenerbahçe, gücünü geçen maçlara oranla daha ekonomik kullanmaya başlamış. Karşılaşmanın sonuna kadar saha hakimiyeti onların elindeydi.
Bu kadar baskılı oynayıp, bu kadar az pozisyona girmelerinin nedeni 3. bölgede kreatif oyuncu eksikliğinden başka bir şey değil.