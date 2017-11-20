Spor yazarları F.Bahçe'nin galibiyetini yorumladı

25'inci dakikada İsmail Köybaşı atılır mı, kırmızı kart olur mu? Evet, olur. Dirar, ikinci yarıda hakemin gözünün öndü Emre'nin kaşını yardı.

Yine direkt kırmızı… Ama yok!

Eee maç 4-1 bitti. Skora bakınca Sivasspor kötü, Fenerbahçe çok iyi.

Filmin sonu böyle biter. Bu yıllarca böyle bitti, hala aynı bitiyor.

Şöyle bir gerçek var, sarı-lacivertliler eski maçlara göre daha bir diri oynadılar, birbirlerine yardım ettiler.

Fark açılınca da rahatladılar.

Ama Sivas'ın yediği ikinci gol ne öyle? Top iki defa direkten dönüyor, vuranlar hep Fenerbahçeli oyuncular.

Sivasspor defansı havan topu seyreder gibi seyrediyor. Öyle seyredersen, bombayı kalenin ağlarında görürsün. Soldado daha sonra girmesine rağmen üç gol atınca rahatladı.