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Spor yazarları Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
Giriş Tarihi: 15.04.2024 07:10 , Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 07:15
Spor yazarları Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını değerlendirdi