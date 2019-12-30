Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ama iki takım arasındaki futbola bakıyorsunuz bu farkı göstermiyor. Maça bakıyorsunuz; iki tarafta da iyi futbol yok. Fenerbahçe'nin ilk attığı gol büyük kaleci hatası... Rize'nin attığı gol korner topu... Jailson'un golü için söylenecek tek şey harika... Yani maçın bence en şık olayı... Diyeceksiniz ki iyi vuruş, gider gol olur. Demek ki vuracaksın. Gol maça damga vurdu. Neticeye de... Bunun haricinde ne var; iki taraf da iki penaltı istedi. İkisi de penaltı değil.