Spor yazarları Bursaspor - Fenerbahçe maçını yazdı

Şu çok net; Beraberlik golü daha erken gelse Bursaspor bu maçı döndürür. O gözüküyor. O zaman Fenerbahçe'deki sıkıntı ne? Öncelikle fizik olarak sıkıntı var. Bursaspor 90 dakika boyunca tempoyu yükselterek maça devam ederken Fenerbahçeli oyuncular yokuş aşağı tempoyu düşürerek devam ediyorlar. O zaman sıkıntı gözüküyor. Takımın içindeki oyuncuların kalitesi de belli. O zaman şu var; Kestirmeden söyleyelim… Yarın Fenerbahçe düşme hattından çıkmazsa eğer çok da sürpriz sayılmaz. Çünkü herkes diyordu ki Fenerbahçe ikinci yarıya iyi transferler yapacak girecek. Tamam Fenerbahçe transferler yaparak girecek de rakiplerinin eli armut mu topluyor.