Spor yazarları Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Hiçbir şey yok. 6-7 eksikle sahaya çıkan Antalyaspor tıkır tıkır top oynadı, doğru mücadele etti, sonunda da galibiyeti kaçıran takım oldu.

Fenerbahçe ne yaptı? Mehmet Ekici mücadele etti, tek başına bir şeyler yapmaya çalıştı. Oyunun başında Soldado'ya gelen bir pozisyon var. O da Antalyaspor stoperinin ıskasından. Yani hazırlanan bir pozisyon değil. Bir de Ekici ortaladı, aut çizgisine yakın noktada Isla'nın vuramadığı top vardı. Pozisyon bile sayılmaz ama bakın onu bile yazmak mecburiyetinde kalıyoruz. En net fırsatı maçın son anlarında Antalyaspor yakaladı. Ama gereken yerlere topu sokamadıkları için gol olmadı.