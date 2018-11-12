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Sosyal medyada gündem Erwin Koeman!
Fenerbahçe'de Cocu'nun gönderilmesinin ardından görevi üstlenen Koeman, taraftarın kalbinde yer etmeye başladı
12 Kasım 2018 Pazartesi, 21:28:29
Güncelleme: 21:33:49
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u da mağlup etmesiyle Erwin Koeman taraftarların sevgisini kazandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte sosyal medyada Koeman'a yapılan o yorumlar;
Koeman umutlarımızın sahibisin.
Koeman tek bir galibiyet daha alma, yoksa inanırım...
Obradovic ile arasında fark göremiyorum.