Sosyal medyada gündem Erwin Koeman! - Galeri - Fotomaç
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Sosyal medyada gündem Erwin Koeman!

    Fenerbahçe'de Cocu'nun gönderilmesinin ardından görevi üstlenen Koeman, taraftarın kalbinde yer etmeye başladı
    12 Kasım 2018 Pazartesi, 21:28:29 Güncelleme: 21:33:49
    Sosyal medyada gündem Erwin Koeman!

    Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u da mağlup etmesiyle Erwin Koeman taraftarların sevgisini kazandı.

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    Sosyal medyada gündem Erwin Koeman!

    İşte sosyal medyada Koeman'a yapılan o yorumlar;

    Sosyal medyada gündem Erwin Koeman!

    Koeman umutlarımızın sahibisin.

    Sosyal medyada gündem Erwin Koeman!

    Koeman tek bir galibiyet daha alma, yoksa inanırım...

    Sosyal medyada gündem Erwin Koeman!

    Obradovic ile arasında fark göremiyorum.

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