Sosyal medyada Ersun Yanal çılgınlığı!

Fenerbahçe taraftarı dün akşam çileden çıktı. Akhisar yenilgisi sarı-lacivertlilerin sabrını taşırdı. Başkan ilk defa bu kadar hedef alındı, Yanal sesleri ise daha çok yükselmeye başladı.

10 Aralık 2018 Pazartesi, 02:05:38 Güncelleme: 07:56:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





