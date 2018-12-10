Sosyal medyada Ersun Yanal çılgınlığı! - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medyada Ersun Yanal çılgınlığı!
Fenerbahçe taraftarı dün akşam çileden çıktı. Akhisar yenilgisi sarı-lacivertlilerin sabrını taşırdı. Başkan ilk defa bu kadar hedef alındı, Yanal sesleri ise daha çok yükselmeye başladı.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 02:05:38
Güncelleme: 07:56:08
Süper Lig'in 15. haftasını puansız kapatan ve bu sezonki 7. yenilgisini alan Fenerbahçe'de isyan var...
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Son olarak dün akşamki Akhisarspor mağlubiyeti sarı-lacivertli taraftarların sabrını taşırdı.
Ege temsilcisinin 30. dakikada attığı golün ardından hem stattaki taraftarlar hem de sosyal medya kullananlar, çileden çıktı.
Tribünlerdeki 12. adam, kendi futbolcularının ayağına her top geldiğinde ıslıklar yükseldi, teknik direktörlük için de Ersun Yanal için uzun süre tezahüratlar yapıldı.
Sosyal medyada ise başkan Ali Koç ile sportif direktör Comolli, hedefteki isimlerdi.