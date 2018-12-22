Sosyal medya gündemi (22 Aralık 2018) - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (22 Aralık 2018)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 17:38:58
Güncelleme: 17:48:30
İpek Soylu antrenman yapıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fikret Orman dernekle birlikte kahvaltıda.
Kemal Özdeş Ankaragücü galibiyeti sonrası konuştu.
Fenerbahçe idmanındaki neşeli görüntüler taraftarların beğenisini topladı.