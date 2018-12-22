Sosyal medya gündemi (22 Aralık 2018) - Galeri - Fotomaç
22 Aralık 2018, Cumartesi
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Sosyal medya gündemi (22 Aralık 2018)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 17:38:58 Güncelleme: 17:48:30
Sosyal medya gündemi (22 Aralık 2018)

İpek Soylu antrenman yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya gündemi (22 Aralık 2018)

Fikret Orman dernekle birlikte kahvaltıda.

Sosyal medya gündemi (22 Aralık 2018)

Kemal Özdeş Ankaragücü galibiyeti sonrası konuştu.

Sosyal medya gündemi (22 Aralık 2018)

Firmino'nun paylaşımı.

Sosyal medya gündemi (22 Aralık 2018)

Fenerbahçe idmanındaki neşeli görüntüler taraftarların beğenisini topladı.

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