Galeri Fenerbahçe Son dakika | Tuncay Şanlı duyurdu... Fenerbahçe için flaş transfer iddiası!

Son dakika | Tuncay Şanlı duyurdu... Fenerbahçe için flaş transfer iddiası!

Transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Diego Perotti'yi resmen açıklamaya hazırlanırken, teknik direktör Erol Bulut da Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada birkaç transfer daha yapabileceklerini belirtmişti. Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Tuncay Şanlı ise yönetimin aklındaki 17. transfer hamlesini duyurdu. İşte o sözler ve gündemdeki isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Son dakika | Tuncay Şanlı duyurdu... Fenerbahçe için flaş transfer iddiası!

BİZE ULAŞIN