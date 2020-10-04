GaleriFenerbahçeSon dakika | Tuncay Şanlı duyurdu... Fenerbahçe için flaş transfer iddiası!
Son dakika | Tuncay Şanlı duyurdu... Fenerbahçe için flaş transfer iddiası!
Transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Diego Perotti'yi resmen açıklamaya hazırlanırken, teknik direktör Erol Bulut da Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada birkaç transfer daha yapabileceklerini belirtmişti. Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Tuncay Şanlı ise yönetimin aklındaki 17. transfer hamlesini duyurdu. İşte o sözler ve gündemdeki isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
04 Ekim 2020 Pazar 10:34, Güncelleme 04.10.2020 10:35
Son dakika | Tuncay Şanlı duyurdu... Fenerbahçe için flaş transfer iddiası!