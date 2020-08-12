Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızını önerdiler! İşte teklifin detayları...

Yeni sezon için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe şu ana dek transfer sezonunun en hareketli ekibi olarak öne çıkıyor. Yaptığı 5 transferler adından söz ettiren sarı-lacivertliler için müthiş bir teklifte İngiltere'nin köklü kulünü Manchester United'dan geldi. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)