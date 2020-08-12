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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızını önerdiler! İşte teklifin detayları...
Yeni sezon için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe şu ana dek transfer sezonunun en hareketli ekibi olarak öne çıkıyor. Yaptığı 5 transferler adından söz ettiren sarı-lacivertliler için müthiş bir teklifte İngiltere'nin köklü kulünü Manchester United'dan geldi. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:00
Güncelleme: 12.08.2020 12:03
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Bu sezon beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor.
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Yeni sezona bambaşka bir yapılanmayla başlayan Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Alanyaspor ile başarılı bir sezon geçiren Erol Bulut'u getirirken, Emre Belözoğlu'nun da sportif direktörlük görevinin yakın bir zaman içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.
4 Ağustos'ta başlayan transfer sürecinin de en hareketli olarak takımı olarak öne çıkan sarı-lacivertliler şu ana dek, Gökhan Gönül, Filip Novak, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Barış Sungur'u kadrosuna katmıştı.
Harcama limiti nedeniyle de adımlarını oldukça dikkatli bir şekilde atan sarı-lacivertliler henüz yurt dışı transferi gerçekleştirmiş değil.
Birçok isimle temaslarını sürdüren Fenerbahçeli kurmaylara Premier Lig'den flaş bir teklif geldi. İşte detaylar...