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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den 5. transfer! Galatasaraylı eski yıldız geliyor...
Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından 4 Ağustos tarihinde başlayan transfer sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Transferlere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de de çalışmalar devam ederken şu ana kadar resmi olarak 4 isim açıklanmış durumda. 5. transferini açıklamak için hazırlanan sarı-lacivertlilerde bu ismin eski bir Galatasaraylı olduğu iddia edildi. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri...
8 Ağustos 2020 Cumartesi 10:33
Güncelleme: 08.08.2020 10:35
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Fenerbahçe, Süper Lig'de transfere en hızlı başlayan takım oldu. Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden ve harcama limiti tartışmaları sonrası dört flaş transferi açıklayan sarı lacivertli ekip, kadrosuna yeni isimleri katmayı sürdürüyor.
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İMZALAR ARKA ARKAYA Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla gösterdiği performansla Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşine takan Mert Hakan Yandaş sarı-lacivertlileri seçmişti. Mert Hakan, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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Sarı lacivertli ekip, bir diğer eski oyuncusu Caner Erkin'i de aynı gün içinde açıklamıştı. Tecrübeli sol bek ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
Fenerbahçe'nin 4. transferi ise Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak olmuştu. Çek sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.