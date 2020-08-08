Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den 5. transfer! Galatasaraylı eski yıldız geliyor...

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından 4 Ağustos tarihinde başlayan transfer sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Transferlere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de de çalışmalar devam ederken şu ana kadar resmi olarak 4 isim açıklanmış durumda. 5. transferini açıklamak için hazırlanan sarı-lacivertlilerde bu ismin eski bir Galatasaraylı olduğu iddia edildi. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri...