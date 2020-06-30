HaberlerGaleriSon dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu telefonla görüşmüştü! Transferi Almanlar duyurdu
Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu telefonla görüşmüştü! Transferi Almanlar duyurdu
Süper Lig'de bu sezon beklediğini bulamayan Fenerbahçe gözünü gelecek sezona dikmiş durumda. Önümüzdeki sezon şampiyon bir kadro kurarak kupaya uzanmak isteyen sarı-lacivertliler, taraftarına kendini affettirmek istiyor. Sarı Kanarya'nın gündemindeki bir isimde ise flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
30 Haziran 2020 Salı 12:20
Güncelleme: 30.06.2020 12:27
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Süper Lig'de bitime az bir süre kala, bu sezon hem ligde hem de kupada havlu atan Fenerbahçe'nin tek hedefi, gelecek sezon için şampiyonluk iddiası olan bir kadro kurabilmek.
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Öncelikle Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak isteyen yönetim, bu konuyu halletmesinin ardından transfer çalışmalarına da hız vermeyi planlıyor.
Sarı-lacivertliler, birçok isimle temaslarını sıklaştırırken geçtiğimiz günlerde flaş bir transfer iddiası ortaya atılmıştı.
Transferde, pandemi sonrası yaşanan ekonomik sorunları da gözeterek hareket eden Fenerbahçe, bu nedenle bonservissiz isimlere yönelmeyi planlarken, ilk temas kurulan isimlerden birinin Nuri Şahin olduğu öğrenilmişti.
Hatta sarı-lacivertlilerin, iki sezondur Werder Bremen forması giyen ve kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla sona eren 31 yaşındaki yıldız isimle temas kurduğu da gelen bilgiler arasında.