GaleriFenerbahçeSon dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızları Fenerbahçe'ye...
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızları Fenerbahçe'ye...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon için transfer planlamasına da devam ediyor. Sarı lacivertliler, gündemine Süper Lig'de bu sezon çıkış yapan iki yıldız oyuncuyu aldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.05.2021 09:19 , Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 09:19
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızları Fenerbahçe'ye...