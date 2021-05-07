Galeri Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızları Fenerbahçe'ye...

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızları Fenerbahçe'ye...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon için transfer planlamasına da devam ediyor. Sarı lacivertliler, gündemine Süper Lig'de bu sezon çıkış yapan iki yıldız oyuncuyu aldı. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızları Fenerbahçe'ye...

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızları Fenerbahçe'ye...

Süper Lig'de şampiyonluk iddiası süren Fenerbahçe'nin, yeni sezonda kadrosuna katmak istediği yıldız isimler belli oldu. İşte Kanarya'nın, Süper Lig'de performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken iki isim için yaptığı girişimin detayları...

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızları Fenerbahçe'ye...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde bulunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızları Fenerbahçe'ye...

Sarı lacivertliler, 39. hafta maçında BB Erzurumspor'u 3-1 yenerek, Galatasaray'ın önünde yeniden 2. sıraya yükseldi.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızları Fenerbahçe'ye...

Kanarya, bir yandan şampiyonluk yarışına devam ederken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızları Fenerbahçe'ye...

Teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda Süper Lig'de Alanyaspor forması giyen iki futbolcu için girişimler başladı.

SON DAKİKA