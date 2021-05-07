Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızları Fenerbahçe'ye...

Süper Lig'de şampiyonluk iddiası süren Fenerbahçe'nin, yeni sezonda kadrosuna katmak istediği yıldız isimler belli oldu. İşte Kanarya'nın, Süper Lig'de performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken iki isim için yaptığı girişimin detayları...