Galeri Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Mbwana Samatta'nın yeni adresini duyurdular

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Mbwana Samatta'nın yeni adresini duyurdular

Son dakika haberi: Fenerbahçe Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bir yandan da sezon sonu kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya'da gündem ise takıma sezon başında katılan Mbwana Samatta... Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda 6 milyon Euro'ya satın almak zorunda olduğu yıldız futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) Fb spor haberi...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Mbwana Samatta'nın yeni adresini duyurdular

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Mbwana Samatta'nın yeni adresini duyurdular

Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta ile yeni gelişmeler gündeme bomba gibi düşmüştü.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Mbwana Samatta'nın yeni adresini duyurdular

Golcü futbolcu Mbwana Samatta şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Sarı-Lacivertli formayla 19 maça çıkan Tanzanyalı forvet sadece 5 gol atabildi.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Mbwana Samatta'nın yeni adresini duyurdular

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan yıldız futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan 1 yıllığına kiralanmış satın alma opsiyonu ise 6 milyon Euro olarak belirlenmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Mbwana Samatta'nın yeni adresini duyurdular

Samatta'nın 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ise yazın devreye girecek...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Mbwana Samatta'nın yeni adresini duyurdular

SAMATTA'NIN BONSERVİSİ İÇİN SATIŞ ŞART

Fenerbahçe'nin ise yeni sezonda bu transferi gerçekleştirmek için en az 6 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda.

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