GaleriFenerbahçeSon dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Mbwana Samatta'nın yeni adresini duyurdular
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Mbwana Samatta'nın yeni adresini duyurdular
Son dakika haberi: Fenerbahçe Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bir yandan da sezon sonu kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya'da gündem ise takıma sezon başında katılan Mbwana Samatta... Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda 6 milyon Euro'ya satın almak zorunda olduğu yıldız futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) Fb spor haberi...
18 Şubat 2021 Perşembe 12:20, Güncelleme 18.02.2021 12:22
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Mbwana Samatta'nın yeni adresini duyurdular