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Son dakika transfer... Dünyaca ünlü yıldız bunu yaptı! Fenerbahçe'yi...
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları çok heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin devre arasında da gündemine gelen dünyaca ünlü yıldız futbolcudan bir paylaşım geldi. İşte o isim ve Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareketi:
18 Mayıs 2019 Cumartesi 13:22
Güncelleme: 18.05.2019 13:31
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Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek yıl için transferde kolları sıvayan ve hummalı bir çalışma sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları çok heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
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Fenerbahçe'de Andre Ayew'in sezon sonunda Swansea City'ye geri dönecek olması, Valbuena'nın da belirsizliği, kanat transferini olmazsa olmaz haline getirdi.
Sarı lacivertliler bu kapsamda, aradığı isimde sona geldi ve anlaşmanın bitmeye yakın olduğu belirtildi. Peki, kim bu isim ve Fenerbahçe ile ilgili ne yaptı?
Belçika Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Genk'in Demokratik Kongolu futbolcusu Dieumerci Ndongala'nın sosyal medyadan zafer fotoğrafı paylaştı.