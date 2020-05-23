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Son dakika: Trabzonspor da çok istiyordu! Fenerbahçe'ye müthiş takas teklifi...
Süper Lig'de transfer hareketliliği bu günlerde hız kesmiyor. Önümüzdeki sezon için birçok isim Süper Lig'in devleri için yazılıp çizilirken, bu sezondan ilk 26 hafta itibarıyla beklediği sonucu alamayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilere daha önce Trabzonspor'un da kadroda görmeyi çok istediği ancak transferi gerçekleşmeyen bir isim hakkında flaş bir teklif geldi. İşte son dakika transfer haberleri...
23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:39
Güncelleme: 23.05.2020 11:11
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Lige verilen arada kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekipleri için günden güne birçok transfer haberi ortaya atılmaya devam ediyor.
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Fırsattan istifade önümüzdeki sezon için çalışmalarına hız veren kulüpler birçok isimle temaslarını sıklaştırırken, özellikle ligin 4 dev ekibi olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor bugünlerde oldukça hareketli...
Öte yandan bu sezon ligde gösterdiği başarılı performansla ilk 26 hafta sonunda topladığı 37 puanla Fenerbahçe'nin hemen ardından 8. sırada bulunan İzmir ekibi Göztepe'den de flaş bir hamle geldi.
Sarı-kırmızılı ekip Fenerbahçe'de forma giyen bir isim için atağa kalkarken, flaş bir takas teklifi ortaya çıktı. İşte transfer haberinin detayları...
Göztepe'de futbolcular muhtemelen 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan lig hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürerken yöneticiler de gelecek sezonun transfer çalışmalarını yapıyor.