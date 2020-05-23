Son dakika: Trabzonspor da çok istiyordu! Fenerbahçe'ye müthiş takas teklifi...

Süper Lig'de transfer hareketliliği bu günlerde hız kesmiyor. Önümüzdeki sezon için birçok isim Süper Lig'in devleri için yazılıp çizilirken, bu sezondan ilk 26 hafta itibarıyla beklediği sonucu alamayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilere daha önce Trabzonspor'un da kadroda görmeyi çok istediği ancak transferi gerçekleşmeyen bir isim hakkında flaş bir teklif geldi. İşte son dakika transfer haberleri...