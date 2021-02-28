GaleriFenerbahçeSon dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den Erol Bulut'a olay tepki!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den Erol Bulut'a olay tepki!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maça damga vuran kare ise ekranlara yansımadı. Mesut Özil oyundan çıkarken Erol Bulut'a tepki gösterdi. İşte ekranlara yansımayan o anlar...
28 Şubat 2021 Pazar 23:01, Güncelleme 28.02.2021 23:04
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den Erol Bulut'a olay tepki!