Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den Erol Bulut'a olay tepki!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den Erol Bulut'a olay tepki!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maça damga vuran kare ise ekranlara yansımadı. Mesut Özil oyundan çıkarken Erol Bulut'a tepki gösterdi. İşte ekranlara yansımayan o anlar...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den Erol Bulut'a olay tepki!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den Erol Bulut'a olay tepki!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenerek, zirve yolunda çok önemli 3 puan aldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den Erol Bulut'a olay tepki!

Geçen hafta Göztepe'ye sahasında 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında yenilgiyi telafi ederek moral buldu.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den Erol Bulut'a olay tepki!

İstanbul temsilcisi, puanını 54'e yükselterek 57 puanla lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den Erol Bulut'a olay tepki!

PELKAS 5. GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'ye galibiyeti Yunan oyuncu Pelkas'ın golü getirdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil'den Erol Bulut'a olay tepki!

Karşılaşmanın 76. dakikasında rakip fileleri havalandıran Pelkas, ligdeki 5. golünü kaydetti.

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