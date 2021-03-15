Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Ali Koç'tan kritik görüşme! Erol Bulut ve istifa... (FB haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Ali Koç'tan kritik görüşme! Erol Bulut ve istifa... (FB haberi)

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 30. haftasında kendi evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de bu yenilgi soğuk duş etkisi yaratmış durumda. Takımdaki geleceği tartışılan teknik direktör Erol Bulut için istifa sesleri mağlubiyet sonrası daha yüksek sesle dillendirilmeye başlanırken, Başkan Ali Koç ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun yaşanan puan kayıplarını ve birçok konuyu görüşmek üzere kritik bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB haberi)