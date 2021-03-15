Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Ali Koç'tan kritik görüşme! Erol Bulut ve istifa... (FB haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Ali Koç'tan kritik görüşme! Erol Bulut ve istifa... (FB haberi)

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 30. haftasında kendi evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de bu yenilgi soğuk duş etkisi yaratmış durumda. Takımdaki geleceği tartışılan teknik direktör Erol Bulut için istifa sesleri mağlubiyet sonrası daha yüksek sesle dillendirilmeye başlanırken, Başkan Ali Koç ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun yaşanan puan kayıplarını ve birçok konuyu görüşmek üzere kritik bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Ali Koç'tan kritik görüşme! Erol Bulut ve istifa... (FB haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Ali Koç'tan kritik görüşme! Erol Bulut ve istifa... FB haberi

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında dün Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenarbehçe, sahasında kazanmayı unuttu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Ali Koç'tan kritik görüşme! Erol Bulut ve istifa... FB haberi

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, iç sahadaki olumsuz havayı dağıtamadı. Bu sezon ligin 24'üncü haftasında Galatasaray yenilgisi ile başlayan iç saha kabusundaki olumsuz hava devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Ali Koç'tan kritik görüşme! Erol Bulut ve istifa... FB haberi

Sarı-kırmızılı ekibe evinde yenilmesinin ardından daha sonraki iç saha maçlarında yüzü gülmeyen Fenerbahçe; Göztepe ile Gençlerbirliği'ne mağlup olurken Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı. Sahasında bu sezon çıktığı 15 karşılaşmada 2 beraberlik 6 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, 7 galibiyet elde etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Ali Koç'tan kritik görüşme! Erol Bulut ve istifa... FB haberi

Sarı-lacivertli ekip dış sahada ise 14 mücadelede 11 kez galip, 2 beraberlik aldı. Sezon içindeki tüm yenilgilerini evinde alan Fenerbahçe, rakip sahalarda 35 puan toplarken evinde 23 puanda kaldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Ali Koç'tan kritik görüşme! Erol Bulut ve istifa... FB haberi

İÇ SAHA YENİLGİ REKORU KIRILDI
Ligin 30'uncu haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy'deki son 4 maçında kazanamazken bu sezon iç sahada 6 yenilgi alarak rekor kırdı. Sarı-lacivertli ekip 24'üncü haftada Galatasaray'a 1-0, 26'ncı haftada Göztepe'ye 1-0 yenildi. 28'inci haftadaki Antalyaspor mücadelesinden 1-1 berabere ayrılan sarı-lacivertliler, 30'uncu haftada Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybederek evinde 4 maç üst üste galip gelemedi.

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