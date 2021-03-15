Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Açtı ağzını yumdu gözünü! "Fenerbahçe'nin en büyük sorunu..."

Son dakika spor haberi: Açtı ağzını yumdu gözünü! "Fenerbahçe'nin en büyük sorunu..."

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, taraftarın beklediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamadı. Son olarak sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan sarı lacivertliler, şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Bu maç sonrası A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, açtı ağzını yumdu gözünü. Uluç, sarı lacivertlileri sert bir dille eleştirdi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Son dakika spor haberi: Açtı ağzını yumdu gözünü! "Fenerbahçe'nin en büyük sorunu..."

Son dakika spor haberi: Açtı ağzını yumdu gözünü! Fenerbahçe'nin en büyük sorunu...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek şok bir mağlubiyet yaşadı.

Son dakika spor haberi: Açtı ağzını yumdu gözünü! Fenerbahçe'nin en büyük sorunu...

Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş derbisi öncesi kritik bir 3 puan kaybetti ve birçok eleştiriye maruz kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika spor haberi: Açtı ağzını yumdu gözünü! Fenerbahçe'nin en büyük sorunu...

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Açtı ağzını yumdu gözünü! Fenerbahçe'nin en büyük sorunu...

İşte Uluç'un sarı lacivertlileri sert bir dille eleştirdiği o sözleri:

Son dakika spor haberi: Açtı ağzını yumdu gözünü! Fenerbahçe'nin en büyük sorunu...

Gençlerbirliği'nin attığı golle ilgili: Gol ofsayt değildi, nizami bir gol atıldı.

SON DAKİKA