Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Açtı ağzını yumdu gözünü! "Fenerbahçe'nin en büyük sorunu..."

Son dakika spor haberi: Açtı ağzını yumdu gözünü! "Fenerbahçe'nin en büyük sorunu..."

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, taraftarın beklediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamadı. Son olarak sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan sarı lacivertliler, şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Bu maç sonrası A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, açtı ağzını yumdu gözünü. Uluç, sarı lacivertlileri sert bir dille eleştirdi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri