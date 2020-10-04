GaleriFenerbahçeSon dakika: Sağlık raporlarında sorun var mı? İşte Diego Perotti gerçeği!
Son dakika: Sağlık raporlarında sorun var mı? İşte Diego Perotti gerçeği!
Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirmesine rağmen henüz sözleşme imzalamadığı Diego Perotti, geçmişte yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle taraftarların kafasında soru işaretleri yaratmıştı. Bu nedenle transferde oldukça titiz davranan sarı-lacivertli yönetim, Arjantinli yıldızı detaylı bir sağlık taramasından geçirirken, ortaya ilginç sonuçlar çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
04 Ekim 2020 Pazar 13:29, Güncelleme 04.10.2020 13:41
Son dakika: Sağlık raporlarında sorun var mı? İşte Diego Perotti gerçeği!