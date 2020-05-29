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Son dakika: Menajeri resmen açıkladı! Genç yıldız Fenerbahçe'ye
Özellikle sezonun ikinci yarısında aldığı mağlubiyetlerle şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yaşanan yol ayrımı sonrası öncelikli hedef teknik direktör... Ancak gelecek sezon şampiyonluk kupasını kimselere kaptımak istemeyen sarı-lacivertliler birçok isimle transfer temaslarını da sıklaştırmış durumda. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki son isim ve transfer harekatının detayları. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
29 Mayıs 2020 Cuma 15:04
Güncelleme: 29.05.2020 15:25
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12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'de ekipler çalışmalarına hız vermiş durumda.
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Bu sezondan umduğunu bulamayan ve son haftalarda yaşadığı üst üste kayıplarla şampiyonluk yarışından oldukça uzak bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona dikmiş durumda.
Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer temaslarını da sıklaştırdı.
Birçok oyuncu için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, corona virüsü sonrası yaşanan ekonomik daralma nedeniyle önceliği yerli ve bonservisi elinde bulunduran isimlere veriyor.
Önceliklerini bu şekilde belirleyen yönetim takımın yaş ortalamasını da düşürmek isterken flaş bir isim gündeme geldi.