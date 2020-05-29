Son dakika: Menajeri resmen açıkladı! Genç yıldız Fenerbahçe'ye

Özellikle sezonun ikinci yarısında aldığı mağlubiyetlerle şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yaşanan yol ayrımı sonrası öncelikli hedef teknik direktör... Ancak gelecek sezon şampiyonluk kupasını kimselere kaptımak istemeyen sarı-lacivertliler birçok isimle transfer temaslarını da sıklaştırmış durumda. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki son isim ve transfer harekatının detayları. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...