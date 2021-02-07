Son dakika heberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki o an çok konuşulmuştu! İşte Erol Bulut'un elindeki kağıtta yazanlar...
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Son dakika haberi... Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olurken, kritik karşılaşmadan eli boş ayrılmıştı. Mücadelede yaşanan bazı anlar dikkat çekerken bunlardan biri de, Erol Bulut'un değişiklikler öncesi eline gelen kağıt olmuştu. Bu kağıdın kim tarafından gönderildiği ve ne yazdığı merak edilirken, bu durum sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Herkesin merak ettiği o kağıtta yazanlar ortaya çıktı. İşte detaylar...