Son dakika heberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki o an çok konuşulmuştu! İşte Erol Bulut'un elindeki kağıtta yazanlar...

"Kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüzde 17 maç daha var ve biten bir şey yok. Sezon sonunda ilk sırada olmak önemli. Onu da başaracağımızdan eminim. Hakemlerle ilgili çok fazla yorum yapmadım bugüne kadar. Bugün de yapmak istemiyorum."