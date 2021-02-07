Galeri Fenerbahçe Son dakika heberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki o an çok konuşulmuştu! İşte Erol Bulut'un elindeki kağıtta yazanlar...

Son dakika heberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki o an çok konuşulmuştu! İşte Erol Bulut'un elindeki kağıtta yazanlar...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olurken, kritik karşılaşmadan eli boş ayrılmıştı. Mücadelede yaşanan bazı anlar dikkat çekerken bunlardan biri de, Erol Bulut'un değişiklikler öncesi eline gelen kağıt olmuştu. Bu kağıdın kim tarafından gönderildiği ve ne yazdığı merak edilirken, bu durum sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Herkesin merak ettiği o kağıtta yazanlar ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika heberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki o an çok konuşulmuştu! İşte Erol Bulut'un elindeki kağıtta yazanlar...

Son dakika heberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki o an çok konuşulmuştu! İşte Erol Bulut'un elindeki kağıtta yazanlar...

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında karşılaştığı ezeli rakibine 1-0 ile boyun eğen Fenerbahçe'de moraller bozuk...

Son dakika heberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki o an çok konuşulmuştu! İşte Erol Bulut'un elindeki kağıtta yazanlar...

Mağlubiyetin yanı sıra ligin zirvesini de Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertlilerde Erol Bulut'un tercihleri bazı kesimler tarafın eleştirilse de, Bulut maç sonu yaptığı açıklamada "90 dakikaya bakınca çok daha fazla atak bulan bizdik. Samatta'nın ilk yarı pozisyonu vardı. Şans eseri Muslera'nın koluna çarptı."

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Son dakika heberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki o an çok konuşulmuştu! İşte Erol Bulut'un elindeki kağıtta yazanlar...

"Maçı kaybetmek istemiyorduk. Kalemize gelen ilk top gol oldu. Karambolde önüne düştü. İlk top oydu, gol oldu."

Son dakika heberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki o an çok konuşulmuştu! İşte Erol Bulut'un elindeki kağıtta yazanlar...

"Kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüzde 17 maç daha var ve biten bir şey yok. Sezon sonunda ilk sırada olmak önemli. Onu da başaracağımızdan eminim. Hakemlerle ilgili çok fazla yorum yapmadım bugüne kadar. Bugün de yapmak istemiyorum."

Son dakika heberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki o an çok konuşulmuştu! İşte Erol Bulut'un elindeki kağıtta yazanlar...

"Sadece çizgiyle ilgili doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Kol, omuz diyorlar. Çizgiyi nereden, nasıl alıyorlar? Bize karşı biraz daha farklı çiziliyor. Önümüzde 17 maç var. Sezon sonunda hepimiz birlikte göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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