GaleriFenerbahçeSon dakika haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın Avrupa'da büyük başarısı...
Son dakika haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın Avrupa'da büyük başarısı...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla deviren Fenerbahçe'de maça damga vuran isim kritik kurtarışları ile Altay Bayındır olmuştu. Sarı-lacivertlilerin genç filebekçisi son yükselişi ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Altay yüksek performansı ile Avrupa'da zirveye oynuyor. İşte detaylar... | Fb spor haberi
18 Şubat 2021 Perşembe 09:59, Güncelleme 18.02.2021 10:10
Son dakika haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın Avrupa'da büyük başarısı...