Galeri Fenerbahçe Son dakika haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın Avrupa'da büyük başarısı...

Son dakika haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın Avrupa'da büyük başarısı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla deviren Fenerbahçe'de maça damga vuran isim kritik kurtarışları ile Altay Bayındır olmuştu. Sarı-lacivertlilerin genç filebekçisi son yükselişi ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Altay yüksek performansı ile Avrupa'da zirveye oynuyor. İşte detaylar... | Fb spor haberi

Son dakika haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın Avrupa'da büyük başarısı...

Son dakika haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın Avrupa'da büyük başarısı...

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performans ile Avrupa Şampiyonası'na göz kırpan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, takımın son iki deplasmanı olan Hatay ve Karagümrük maçlarında üç puanda başrolü oynadı.

Son dakika haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın Avrupa'da büyük başarısı...

Neredeyse tüm istatistiklerde 2019-2020 sezonu karnesinin üzerine çıkan Altay, golsüz geçirdiği 7 karşılaşma rakamıyla bir önceki yılı şimdiden geçti.

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Son dakika haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın Avrupa'da büyük başarısı...

Mücadele başına kurtarış yüzdesini de 65'ten 73'e yükselten başarılı kaleci, aynı zamanda yaptığı hata sayısını da azalttı.

Son dakika haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın Avrupa'da büyük başarısı...

GOLE NEDEN OLAN HATASI YOK

Geçen sezon yaptığı üç kritik hata ile takımının gol yemesine neden olan Altay, bu sezon ne penaltıya sebebiyet verdi ne de hatasıyla rakiplerinin gol atmasını sağladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın Avrupa'da büyük başarısı...

Fenerbahçeli eldiven sadece iki kez şuta neden olan hata yaptı, maç başına kurtarış ortalamasını da 2,5'ten 2,7'ye çıkarmayı başardı.

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