Galeri Fenerbahçe Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 5 isimle yollar ayrılacak

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 5 isimle yollar ayrılacak

Hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe bir yandan da iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi nedeniyle kadroda planlamalara erken başlayan sarı-lacivertliler takımdan gönderilecek isimleri kesinleştirip transfer çalışmalarına erken başlamak istiyor. Bu nedenle Kanarya'da sezon 5 isimle yolların ayrılması planlanıyor. İşte o isimler ve son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberi

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 5 isimle yollar ayrılacak

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 5 isimle yollar ayrılacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19:00'da Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 5 isimle yollar ayrılacak

Sarı-lacivetliler hem kupada hem de ligde aldığı kötü sonuçlarla taraftarına büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 5 isimle yollar ayrılacak

2 sezon üst üste Galatasaray'a karşı alınan mağlubiyetin ardından yine sahasında Başakşehir'e elenen Fenerbahçe çalışmalarına erken başladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 5 isimle yollar ayrılacak

Pandemi nedeniyle dar bir ekonomi ile transferleri bitirmeye çalışan sarı-lacivertliler bu nedenle takımdan ayrılacak isimleri erken belirleyip transfer ihtiyaçlarına göre operasyonu erkene alacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 5 isimle yollar ayrılacak

Bu nedenle Fenerbahçe sezon sonunda 5 futbolcu ile yollarını ayırmayı planlıyor.

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