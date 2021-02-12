GaleriFenerbahçeSon dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 5 isimle yollar ayrılacak
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 5 isimle yollar ayrılacak
Hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe bir yandan da iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi nedeniyle kadroda planlamalara erken başlayan sarı-lacivertliler takımdan gönderilecek isimleri kesinleştirip transfer çalışmalarına erken başlamak istiyor. Bu nedenle Kanarya'da sezon 5 isimle yolların ayrılması planlanıyor. İşte o isimler ve son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberi
12 Şubat 2021 Cuma 09:24, Güncelleme 12.02.2021 09:30
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 5 isimle yollar ayrılacak