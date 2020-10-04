GaleriFenerbahçeSon dakika | Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır penaltı anını anlattı! "Aslında..."
Son dakika | Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır penaltı anını anlattı! "Aslında..."
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederken, kaleci Altay Bayındır son anlarda kurtardığı penaltıyla maçın kahramanı oldu. Karşılaşmanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan yıldız file bekçisi, penaltı anını anlattı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
04 Ekim 2020 Pazar 09:05, Güncelleme 04.10.2020 09:20
Son dakika | Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır penaltı anını anlattı! "Aslında..."