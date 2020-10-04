Galeri Fenerbahçe Son dakika | Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır penaltı anını anlattı! "Aslında..."

Son dakika | Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır penaltı anını anlattı! "Aslında..."

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederken, kaleci Altay Bayındır son anlarda kurtardığı penaltıyla maçın kahramanı oldu. Karşılaşmanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan yıldız file bekçisi, penaltı anını anlattı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Son dakika | Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır penaltı anını anlattı! "Aslında..."

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