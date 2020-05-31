Son dakika: Fenerbahçe'den 10 yeni imza! Resmen açıklandı...

Fenerbahçe kadın basketbol takımı yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertliler gün içerisinde birçok isimle yeni sözleşme imzaladı. İşte sarı-lacivertli kadın basketbol takımında yaşanan son gelişmeler. Son dakika Fenerbahçe haberleri...