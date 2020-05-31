Son dakika: Fenerbahçe'den 10 yeni imza! Resmen açıklandı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe'den 10 yeni imza! Resmen açıklandı...

Son dakika: Fenerbahçe'den 10 yeni imza! Resmen açıklandı...

Fenerbahçe kadın basketbol takımı yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertliler gün içerisinde birçok isimle yeni sözleşme imzaladı. İşte sarı-lacivertli kadın basketbol takımında yaşanan son gelişmeler. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

31 Mayıs 2020 Pazar 14:53 Güncelleme: 31.05.2020 16:21
Son dakika: Fenerbahçe'den 10 yeni imza! Resmen açıklandı...

Fenerbahçe kadın basketbol takımı birçok oyuncusuyla nikah tazelerken, 4 yeni ismi de kadrosuna kattı.

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Son dakika: Fenerbahçe'den 10 yeni imza! Resmen açıklandı...

İşte Fenerbahçe kadın basketbol takımında yaşanan son transfer gelişmeleri...

Son dakika: Fenerbahçe'den 10 yeni imza! Resmen açıklandı...

Fenerbahçe, kadın basketbol takımının milli oyuncusu Olcay Çakır Turgut'un sözleşmesini uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Milli Takım oyuncumuz Olcay Çakır Turgut 1 yıl daha bizlerle! Birlikte nice zaferlere!" ifadesi kullanıldı.

Son dakika: Fenerbahçe'den 10 yeni imza! Resmen açıklandı...

Fenerbahçe, kadın basketbol takımı oyuncularından Sevgi Uzun ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Milli takım oyuncumuz Sevgi Uzun 1 yıl daha bizlerle. Birlikte nice zaferlere." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Fenerbahçe'den 10 yeni imza! Resmen açıklandı...

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Jasmine Thomas'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "WNBA'in önemli oyun kurucularından ABD vatandaşı Jasmine Thomas Fenerbahçe Öznur Kablo'da. Ailemize hoş geldin Jasmine Thomas." ifadelerine yer verildi.

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