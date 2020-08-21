Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi yerine dünya yıldızı! Sözleşme 2+1 yıl...

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezona bomba gibi bir kadro kurmak için 7/24 çalışan Fenerbahçeli kurmaylar 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonunda şu ana dek tam 7 ismi kadrosuna katmış durumda. Transfer sezonunun adından en çok söz edilen ekibi olan Fenerbahçe'de Kosovalı golcünün takımdan ayrılma senaryoları da hazırlanmaya başlanırken, İspanya'dan çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar. Fenerbahçe transfer haberleri... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)