Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi yerine dünya yıldızı! Sözleşme 2+1 yıl... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi yerine dünya yıldızı! Sözleşme 2+1 yıl...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi yerine dünya yıldızı! Sözleşme 2+1 yıl...

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezona bomba gibi bir kadro kurmak için 7/24 çalışan Fenerbahçeli kurmaylar 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonunda şu ana dek tam 7 ismi kadrosuna katmış durumda. Transfer sezonunun adından en çok söz edilen ekibi olan Fenerbahçe'de Kosovalı golcünün takımdan ayrılma senaryoları da hazırlanmaya başlanırken, İspanya'dan çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar. Fenerbahçe transfer haberleri... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

21 Ağustos 2020 Cuma 11:18 Güncelleme: 21.08.2020 11:40
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi yerine dünya yıldızı! Sözleşme 2+1 yıl...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, şampiyon bir kadro oluşturabilmek adına, Sportif Direktör Emre Belözoğlu liderliğinde çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi yerine dünya yıldızı! Sözleşme 2+1 yıl...

Yeni sezona yeni teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde Samandıra'da hazırlanan Fenerbahçe'de tek gündem transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi yerine dünya yıldızı! Sözleşme 2+1 yıl...

2020-2021 sezonun hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Sarı Lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun belirlediği isimlerle görüşmelere devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi yerine dünya yıldızı! Sözleşme 2+1 yıl...

Transfer dönemine fırtına gibi giren Fenerbahçe, ilk olarak Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattığını duyurmuş, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Mert Hakan Yandaş'ın ardından transfer haberleri art arda gelmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi yerine dünya yıldızı! Sözleşme 2+1 yıl...

Sarı-lacivertliler 4 Ağustos tarihinde başlayan transfer sezonunda şu ana dek, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Barış Sungur'u kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.

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