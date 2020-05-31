Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Muriç'e 'dev' kanca! Yerine dünya yıldızı geliyor

Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans gösteren Fenerbahçe'de, gözler önümüzdeki sezona çevrilmiş durumda... Gelecek sezona yepyeni bir kadro ile başlama gayretinde olan sarı-lacivertlileri ekonomik sorunlar oldukça zorluyor. Bu sebepten kadroya yapılacak takviyelerin yanında eldeki bazı isimlerle vedalaşacak olan Fenerbahçe yönetiminin transferdeki en büyük kozu ise bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç... Kosovalı golcünün talipleri artarken sarı-lacivertliler golcü oyuncunun ayrılması durumundaki senaryolar için de çalışmalarını sürdürüyor. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri.