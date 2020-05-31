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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Muriç'e 'dev' kanca! Yerine dünya yıldızı geliyor
Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans gösteren Fenerbahçe'de, gözler önümüzdeki sezona çevrilmiş durumda... Gelecek sezona yepyeni bir kadro ile başlama gayretinde olan sarı-lacivertlileri ekonomik sorunlar oldukça zorluyor. Bu sebepten kadroya yapılacak takviyelerin yanında eldeki bazı isimlerle vedalaşacak olan Fenerbahçe yönetiminin transferdeki en büyük kozu ise bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç... Kosovalı golcünün talipleri artarken sarı-lacivertliler golcü oyuncunun ayrılması durumundaki senaryolar için de çalışmalarını sürdürüyor. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri.
31 Mayıs 2020 Pazar 12:41
Güncelleme: 31.05.2020 13:59
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası, neredeyse tüm kulüpler ekonomik kriz içerisine girdi. Yeni dönemin planlamasını yapan takımlar, bir yandan da bütçe arayışında.
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Bu takımlardan biri olan Fenerbahçe... Hem teknik direktör hem de yapılacak transferler için yoğun bir çalışma yürütüyor.
Sarı-lacivertli yönetim, takımdan bazı isimleri de gelecek transferlere kaynak yaratmak için satış listesine koydu.
Bu oyunculardan başı çeken isim ise Vedat Muriç... Kosovalı futbolcu ligin ilk yarısında gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini üzerine çekmişti.
Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Muriç için İtalyan devi tekrar devreye girdi. İşte son gelişmeler...