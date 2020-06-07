Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin soluna 25 milyon euroluk dünya yıldızı!

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren ekiplerden Fenerbahçe yeni sezona yenilenmiş bir kadro ile merhaba demeye hazırlanıyor. Sözleşmesi biten bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde, sol bek için birçok isim yazılırken, bu kez gündeme dünyaca ünlü bir oyuncu geldi. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...