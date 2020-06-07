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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin soluna 25 milyon euroluk dünya yıldızı!
Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren ekiplerden Fenerbahçe yeni sezona yenilenmiş bir kadro ile merhaba demeye hazırlanıyor. Sözleşmesi biten bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde, sol bek için birçok isim yazılırken, bu kez gündeme dünyaca ünlü bir oyuncu geldi. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
7 Haziran 2020 Pazar 16:31
Güncelleme: 07.06.2020 16:31
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Süper Lig'de ilk 26 hafta itibarıyla beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Fenerbahçe transfere hızlı bir giriş yapmıştı.
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Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler kadrosuna ilk olarak İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u katmıştı.
Öte yandan bazı isimlerle de yollarını ayırma kararı alan sarı-lacivertliler, 2 sezondur sol bek mevkinde oldukça sıkıntı yaşıyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden olan ve adı Galatasaray ile anılan Hasan Ali Kaldırım da takımdan gönderilecekler arasında...
Bu ayrılık sonrası senaryo için takviye çalışmaları tam gaz sürerken gündeme gelen isimlerden biri de daha önce de Fenerbahçe forması giyen, sonrasında Beşiktaş'a transferi gerçekleşen Caner Erkin olmuştu.