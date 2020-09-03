Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Visca bombası patlıyor! Emre Belözoğlu ve o tarih...

Fenerbahçe'de transfer operasyonu sürüyor. Süper Lig'i bilen tecrübeli isimlerle genç futbolcuları bir araya toplayan sarı-lacivertli takımda asıl bomba ise Edin Visca... Bir süredir ortalarda görünmeyen Emre Belözoğlu'nun bu transfer için yoğun bir uğraş verdiği ve belirlediği tarihte Boşnak yıldıza formayı giydirmek istediği ortaya çıktı. Öte yandan Fenerbahçe, Başakşehir'i ikna etmek için 4 yıldızı gözden çıkardı. İşte kritik tarih ve o 4 isim...