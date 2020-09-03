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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Visca bombası patlıyor! Emre Belözoğlu ve o tarih...
Fenerbahçe'de transfer operasyonu sürüyor. Süper Lig'i bilen tecrübeli isimlerle genç futbolcuları bir araya toplayan sarı-lacivertli takımda asıl bomba ise Edin Visca... Bir süredir ortalarda görünmeyen Emre Belözoğlu'nun bu transfer için yoğun bir uğraş verdiği ve belirlediği tarihte Boşnak yıldıza formayı giydirmek istediği ortaya çıktı. Öte yandan Fenerbahçe, Başakşehir'i ikna etmek için 4 yıldızı gözden çıkardı. İşte kritik tarih ve o 4 isim...
3 Eylül 2020 Perşembe 09:49
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Sağ kanat arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe, Edin Visca'nın transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor.
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Geçmiş dönemde transferde yapılan hataları tekrarlamak istemeyen Fenerbahçe yönetimi takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlere yöneliyor.
Bu amaç doğrultusunda hamlelerini yapan sarı lacivertli ekip, Edin Visca için 4 ismi gözden çıkardı. İşte detaylar...
Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de gözler, uzun yıllardır taraftarların hayallerini süsleyen Medipol Başakşehirli Edin Visca'ya çevrildi.
İsmi Fenerbahçe ile anılan Edin Visca hakkında lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.