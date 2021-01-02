Galeri Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan stoper bombası! Görüşme gerçekleşti (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan stoper bombası! Görüşme gerçekleşti (FB spor haberi)

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu, koordineli bir şekilde operasyonu yürütüyor. Son yıllarda yapılan stoper transferlerinde başarı sağlayamayan sarı-lacivertliler, tartışılmayacak bir yıldızla kadrosunu güçlendirmek istiyor. Buna göre bir süredir temaslarını sürdüren Emre Belözoğlu taraftarın da gözdesi konumunda bulunan isimle görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...