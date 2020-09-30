Galeri Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan Edin Visca'ya telefon! İşte yapılan flaş görüşme

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan Edin Visca'ya telefon! İşte yapılan flaş görüşme

Uzun yıllar formasını giydiği ve geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadığı Medipol Başakşehir'den ayrılması gündeme gelen Edin Visca, Fenerbahçe'nin gündemine girdi. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut'un kadrosunda görmeyi çok istediği Boşnak yıldızın transferi için Emre Belözoğlu devreye girdi. Belözoğlu, Başakşehir'den takım arkadaşı Visca ile telefon görüşmesi yaptı. İşte gündem yaratacak görüşmenin detayları... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...