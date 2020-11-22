Galeri Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Emre Belözoğlu Erol Bulut'un eski öğrencisini getiriyor!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Emre Belözoğlu Erol Bulut'un eski öğrencisini getiriyor!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu önderliğinde takıma yeni yıldızları katmak için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilerde gündeme Erol Bulut'un eski öğrencisi geldi. Kanarya yıldız futbolcuyu ocakta kadrosuna katacak. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Emre Belözoğlu Erol Bulut'un eski öğrencisini getiriyor!

BİZE ULAŞIN