GaleriFenerbahçeSon dakika Fenerbahçe transfer haberi! Emre Belözoğlu Erol Bulut'un eski öğrencisini getiriyor!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Emre Belözoğlu Erol Bulut'un eski öğrencisini getiriyor!
Son dakika Fenerbahçe haberi: Sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu önderliğinde takıma yeni yıldızları katmak için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilerde gündeme Erol Bulut'un eski öğrencisi geldi. Kanarya yıldız futbolcuyu ocakta kadrosuna katacak. İşte detaylar...
22 Kasım 2020 Pazar 11:45, Güncelleme 22.11.2020 11:46
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Emre Belözoğlu Erol Bulut'un eski öğrencisini getiriyor!