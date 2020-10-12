GaleriFenerbahçeSon dakika Fenerbahçe transfer haberi: Dünya yıldızı teklifi kabul etti ancak...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Dünya yıldızı teklifi kabul etti ancak...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezonda kadrosunu 18 isim ile güçlendiren Fenerbahçe'de 14 isim ile de yollar ayrılmıştı. Transfer döneminin sona ermesinin ardından sarı-lacivertlilerle ilgili gerçekler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Kanarya'nın dünyaca ünlü stoper ile anlaştığı fakat yıldız futbolcunun transferine kulübünün izin vermediği ortaya çıktı. İşte o isim ve yaşanan gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
12 Ekim 2020 Pazartesi 08:48, Güncelleme 12.10.2020 09:38
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Dünya yıldızı teklifi kabul etti ancak...