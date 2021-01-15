Galeri Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Başkan resmen açıkladı! "Fenerbahçe ile görüşmelere başladık"

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Başkan resmen açıkladı! "Fenerbahçe ile görüşmelere başladık"

Sezona 18 transfer ile başlayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde de birçok ismi kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Mesut Özil ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler bir ismi kadrosuna katmak için daha girişimlerini sıklaştırdı. Fenerbahçe'nin gündeminde olan yıldız futbolcu için açıklama da geldi. Kulüp başkanı, "Fenerbahçe ile görüşüyoruz" dedi. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Başkan resmen açıkladı! "Fenerbahçe ile görüşmelere başladık"

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Başkan resmen açıkladı! Fenerbahçe ile görüşmelere başladık

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Erzurumspor'u 3-0'lık skorla deviren Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüslemek için çalışmalarına hız verdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Başkan resmen açıkladı! Fenerbahçe ile görüşmelere başladık

Sezon başunda 18 ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Başkan resmen açıkladı! Fenerbahçe ile görüşmelere başladık

MESUT ÖZİL YOLDA

Arsenal'dan ayrılacak olan Türk asıllı Alman futbolcu ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe bir isim için daha girişimlerini sıklaştırdı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Başkan resmen açıkladı! Fenerbahçe ile görüşmelere başladık

GÜNDEM STOPER

Geçtiğimiz sezon stoper mevkisinde ciddi sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertliler bu sezon Tisserand ve Lemos gibi isimlerle o bölgeyi güçlendirmek istedi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Başkan resmen açıkladı! Fenerbahçe ile görüşmelere başladık

Kanarya'da Lemos'un performansı ise teknik heyeti memnun etmedi.

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