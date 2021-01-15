GaleriFenerbahçeSon dakika Fenerbahçe transfer haberi: Başkan resmen açıkladı! "Fenerbahçe ile görüşmelere başladık"
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Başkan resmen açıkladı! "Fenerbahçe ile görüşmelere başladık"
Sezona 18 transfer ile başlayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde de birçok ismi kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Mesut Özil ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler bir ismi kadrosuna katmak için daha girişimlerini sıklaştırdı. Fenerbahçe'nin gündeminde olan yıldız futbolcu için açıklama da geldi. Kulüp başkanı, "Fenerbahçe ile görüşüyoruz" dedi. İşte detaylar...
15 Ocak 2021 Cuma 11:45, Güncelleme 15.01.2021 11:46
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Başkan resmen açıkladı! "Fenerbahçe ile görüşmelere başladık"