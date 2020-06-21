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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Hiçbir şey sanıldığı gibi değil! Meğer Max Kruse...
Fenerbahçe'nin Alman ekibi Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Max Kruse, geçtiğimiz günlerde alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş, konu ile alakalı sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada yargı yoluna başvurulacağı açıklanmıştı. Öte yandan Max Kruse hakkında tesislere nargile soktuğu ve bu sebepten yangın çıktığı iddiaları da önceki haftalarda gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu konu hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
21 Haziran 2020 Pazar 10:17
Güncelleme: 21.06.2020 10:17
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Fenerbahçe ile Alman futbolcu Max Kruse'nin yolları ayılırken, Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi Fenerbahçe camiasından büyük tepki çekmişti.
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Yönetim, resmi siteden yaptığı açıklama ile haklarını FIFA'da arayacaklarını ve haklı taraf olduklarının altını çizerek, Kruse hakkında çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı.
Pandemi sonrası Kruse'nin tamamen kimlik değiştirdiği, hatta Can Bartu Tesisleri'nde antrenmana çıkarılamayan Kruse'nin, Riva kampına dahil edilmesine rağmen sahaya adımını atmadığı belirtilmişti.
Riva Tesisleri'nde bir gece yarısı yaşandığı iddia edilen olay ise gündeme damga vurmuştu. İddiaya göre tüm takım istirahat halindeyken saat 01:00 civarında Riva Tesisleri'nin yangın alarmı çalıştı...
Hemen ardından tesislerde "Lütfen binayı terk edin" şeklinde anons yapıldı. TFF personeli binayı terk ederken, futbolcular kendilerini panik halinde odaların bulunduğu koridora attı.