Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Hiçbir şey sanıldığı gibi değil! Meğer Max Kruse...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Hiçbir şey sanıldığı gibi değil! Meğer Max Kruse...

Fenerbahçe'nin Alman ekibi Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Max Kruse, geçtiğimiz günlerde alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş, konu ile alakalı sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada yargı yoluna başvurulacağı açıklanmıştı. Öte yandan Max Kruse hakkında tesislere nargile soktuğu ve bu sebepten yangın çıktığı iddiaları da önceki haftalarda gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu konu hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

21 Haziran 2020 Pazar 10:17 Güncelleme: 21.06.2020 10:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





