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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Teknik direktör için TFF'ye başvuru...
Süper Lig'de yaşadığı üst üste kayıplar sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu halen sahibini bulabilmiş değil. 12 Haziran'da tekrar başlayacağı duyurulan Süper Lig için az bir süre kala, sarı-lacivertlilerin teknik direktör konusunda TFF'ye başvuruda bulunacağı öğrenildi. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
8 Haziran 2020 Pazartesi 09:45
Güncelleme: 08.06.2020 09:53
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Corona virüsü salgını sonrası normalleşmeye dönülmesinin ardından Riva'daki kampı tamamlayan, ardından Samandıra'da antrenmanlarını sürdüren, dün de Ülker Stadı'nda çift kale maçla futbolcuları seyircisiz ortama alıştırmayı hedefleyen Fenerbahçe'de netleşmeyen tek şey teknik adamın kim olacağı...
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Kayserispor'la oynanacak lig maçına sadece 4 gün, camia için bu sezonun en önemli maçı olarak kabul edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçına ise 8 gün kalan sarı lacivertlilerde hala bir teknik adamın isminin netleşmemesi yavaş yavaş tartışmalara neden oluyor.
ADAYLAR ARTIYOR Ersun Yanal'ın istifa ettiği tarihten bugüne geçen 100 gün içinde Sergei Rebrov'un da dahil olmasıyla tam 26 teknik adamın ismi kamuoyunda tartışılırken, en güçlü adaylar sıralamasında Abdullah Avcı, Nenad Bjelica, Erol Bulut'un isimleri öne çıktı.
Son olarak menajeri vasıtasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la birkaç kez telefonla görüşüldüğünü açıklanması üzerine bu üç teknik adamın arasına takımın Ukraynalı eski yıldızı Sergei Rebrov da dahil oldu.
Peki aradan geçen bu sürede Fenerbahçe'de teknik direktör neden belirlenemedi? Biz de kulübe bu soruyu sorduk ve şu yanıtı aldık: