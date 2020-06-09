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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Eyvah Muriqi! Fenerbahçe'yi yıkan haber
12 Haziran'da 27. hafta mücadeleleri ile kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig için, ekipler çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu sezon yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de de antrenmanlar tam gaz sürerken, sarı-lacivertlilere yıldız isim Vedat Muriç'ten kötü haber geldi. İşte detaylar ve Fenerbahçe'nin muhtemel Kayserispor 11'i. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
9 Haziran 2020 Salı 10:53
Güncelleme: 09.06.2020 13:19
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen uzun aranın ardından Süper Lig 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek.
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Süper Lig kulüpleri, verilen aranın ardından iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Bu kulüplerden Fenerbahçe'ye, Avrupa devlerini peşine takan yıldız golcüsü Vedat Muriç'ten kötü haber geldi.
Hürriyet'in haberine göre; Süper Lig'in başlamasına 3 gün kala takımın en önemli gol silahı Muriç'in sağ arka adalesinde hissettiği sertlik Fenerbahçe'de keyifleri kaçırdı.
Önceki gün takımın Ülker Stadı'nda kendi arasında oynadığı hazırlık maçında tedbir amacıyla sahaya sürülmeyen Kosovalı santrforun cuma akşamı Kayserispor karşılaşmasına yetiştirilmesi için kulübün sağlık ekibi seferber oldu.