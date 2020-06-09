Son dakika Fenerbahçe haberleri: Eyvah Muriç! Fenerbahçe'yi yıkan haber

12 Haziran'da 27. hafta mücadeleleri ile kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig için, ekipler çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu sezon yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de de antrenmanlar tam gaz sürerken, sarı-lacivertlilere yıldız isim Vedat Muriç'ten kötü haber geldi. İşte detaylar ve Fenerbahçe'nin muhtemel Kayserispor 11'i. Son dakika Fenerbahçe haberleri...