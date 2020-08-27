Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2021 model Fenerbahçe bambaşka! 9 yeni isim 2 transfer...

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalarak kupa hasretine 1 sene daha ekleyen Fenerbahçe'de yönetim kolları erken sıvamış ve transfer sezonun açıldığı gün olan 4 Ağustos'tan bu yana tam 9 ismi resmi olarak kadrosuna katmıştı. Yeni sezonda bambaşka bir Fenerbahçe sahada görecek olan taraftarlar takımlarını izlemeyi heyecanla beklerken, sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı tüm isimleri ve Erol Bulut'un yeni sezon planlamalarını sizler için derledik. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe haberleri...