Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2021 model Fenerbahçe bambaşka! 9 yeni isim 2 transfer... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2021 model Fenerbahçe bambaşka! 9 yeni isim 2 transfer...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2021 model Fenerbahçe bambaşka! 9 yeni isim 2 transfer...

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalarak kupa hasretine 1 sene daha ekleyen Fenerbahçe'de yönetim kolları erken sıvamış ve transfer sezonun açıldığı gün olan 4 Ağustos'tan bu yana tam 9 ismi resmi olarak kadrosuna katmıştı. Yeni sezonda bambaşka bir Fenerbahçe sahada görecek olan taraftarlar takımlarını izlemeyi heyecanla beklerken, sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı tüm isimleri ve Erol Bulut'un yeni sezon planlamalarını sizler için derledik. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:17 Güncelleme: 27.08.2020 17:17
Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2021 model Fenerbahçe bambaşka! 9 yeni isim 2 transfer...

Geçtiğimiz sezon beklentilerin çok altında kalarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluktan başka bir ihtimali düşünmek dahi istemiyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2021 model Fenerbahçe bambaşka! 9 yeni isim 2 transfer...

Pandemi sonrası mali anlamda da oldukça zorlu bir viraja giren sarı-lacivertliler, şu ana kadar yaptığı transferlerle adından en çok söz ettiren takım konumunda.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2021 model Fenerbahçe bambaşka! 9 yeni isim 2 transfer...

Şampiyonluk hasretiyle yanan, en son şampiyonluğunu 2013-14 sezonunda elde eden Fenerbahçe bu sezon transferde büyük oynuyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2021 model Fenerbahçe bambaşka! 9 yeni isim 2 transfer...

Lig biter bitmez transfer hamlesine başlayan Sarı- Lacivertliler 1 ayda transfer planlamasının yüzde 90'ını tamamlamayı başarmış durumda.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2021 model Fenerbahçe bambaşka! 9 yeni isim 2 transfer...

Kanarya alınan yeni oyuncularla birlikte bol alternatifli şampiyonluk savaşı verecek bir kadro oluşturdu.

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